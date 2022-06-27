Побит национальный рекорд жары для 27 июня
Foto: LETA

В понедельник в 11 часов столбик термометра в Вентспилсском порту поднялся до +30,7 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Температура воздуха продолжает расти, превысив тем самым рекорд жары в Латвии для 27 июня — +30,7 градуса, зарегистрированные в Руиене и Стенде в 2020 году.

Это первый национальный температурный рекорд, установленный в Латвии с июля 2021 года.

На большей части территории страны температура воздуха в 11 часов превышала +28 градусов.

Уже сообщалось, что в понедельник температура воздуха в Латвии повысится до +29…+32 градусов, чуть прохладнее будет на берегу Рижского залива, прогнозируют синоптики.

В ближайшие дни максимальная температура воздуха составит +28…+33 градуса, местами ожидаются сильные грозы. К концу недели жара, вероятно, спадет.

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