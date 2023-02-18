Побочные эффекты после вакцины от Covid-19: государство потратит на компенсации еще 30 000 евро

Государственное агентство лекарств (ZVA) приняло решение выплатить 30 000 евро в качестве компенсации за случаи, когда здоровью пациента был нанесен вред вакцинацией от Covid-19, свидетельствуют данные разработанного Министерством здравоохранения информативного отчета, который будет рассмотрен правительством во вторник, 21 февраля.

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24 января ZVA приняло решение о присуждении компенсации в размере 5000 евро за средне-тяжелый вред здоровью после вакцинации от коронавируса препаратом Spikevax. Также в этот день было принято решение выплатить 10 000 евро в качестве компенсации за вызванный побочными эффектами от вакцины Comirnaty вред средней тяжести здоровью пациента.

В свою очередь, 26 января ZVA решило выплатить компенсацию в 10 000 евро за средне-тяжелый вред здоровью пациента после вакцинации от Covid-19 препаратом Vaxzevria, а 31 января — 5000 евро за вред здоровью средней степени после прививки вакциной Comirnaty.

Таким образом, по состоянию на 6 февраля 2023 года общие расходы на компенсацию составляют 30 000 евро, которые должны быть выплачены в соответствии с решениями ZVA.

Минздрав обычно выделял средства из программы госбюджета "Средства на непредвиденные случаи", однако в ведомстве пояснили, что в этот раз это невозможно сделать до принятия закона "О госбюджете на 2023 год и охвате госбюджета на 2023, 2024 и 2025 годы". Поэтому Минздрав предлагает ZVA взять обязательства на себя и произвести выплаты из бюджета госагентства.

Как сообщалось ранее, решения о предоставлении компенсаций принимает ZVA. Согласно Закону об управлении инфекцией Covid-19, заявление о выплате компенсации можно подать не позднее двух лет со дня обнаружения вреда здоровью, но не позднее трех лет со дня вакцинации.