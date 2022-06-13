Почему национализм? День Исайи Берлина в Риге: лекция академика Юли Тамир о нации и свободе

17 июня в Риге в двенадцатый раз отметят День Исайи Берлина. Центральным событием мероприятия станет лекция памяти основателя современной либеральной философии — в этом году ее прочтет академик, экс-министр образования и абсорбции Израиля Юли Тамир, чью докторскую в Оксфорде курировал Берлин. Тамир — эксперт по либеральному национализму. Мероприятие пройдет в зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ). Вход — бесплатный, по предварительной регистрации.

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Будущий всемирно известный философ Исайя Берлин родился в 1909 году в семье крупнейшего рижского лесопромышленника, вынужденной бежать от военных и революционных ужасов в Англию, где Исайя поступил в Оксфорд, блестяще его закончил и впоследствии возглавил один из колледжей. К слову, был первым евреем, котором удалось сделать такую научную карьеру.

Исайя Берлин — невольный катализатор Холодной войны?

В начале второй мировой работал британским сотрудником в Министерстве информации США — готовил обзоры общественного мнения, которыми зачитывались Черчилль и Рузвельт. По окончании войны, во время которой погибли все рижские родственники Исайи, отправился на работу в посольство Великобритании в Москве. На первой же встрече расположил к себе деятелей советской культуры — от рижанина Эйзенштейна до Корнея Чуковского, который помог Берлину связаться с Пастернаком, чтобы передать писателю ботинки от сестер из Оксфорда и вывезти в Британию начальный вариант будущего "Доктора Живаго".

В ноябре 1945 года в Ленинграде состоялась историческая встреча Берлина с Анной Ахматовой, длившаяся целую ночь. Есть мнение, что именно этот визит ночного гостя положило начало холодной войне СССР с Западом… Позже Ахматова посвятила Берлину 21 стихотворение, а сэр Исайя написал о своих впечатлениях очерк. Ту встречу прервал… сын Уинстона Черчилля Рэндольф, который, случайно узнав о местонахождении Берлина, с улицы кричал имя "Шайя" (Исайя).

Побоявшись скомпрометировать Ахматову, Берлин вышел на улицу и спровадил знакомого подальше, а потом вернулся в квартиру Ахматовой — они всю ночь обсуждали общих знакомых, писателей и судьбу русской литературы. Встреча привела в ярость Сталина. С этого началась волна гонений на Ахматову и других писателей, усиление цензуры, а затем и холодная война.

Исайя Берлин в 1957 году был возведен в звание рыцаря-бакалавра, в 1971-м награжден британским орденом "За заслуги". В 1972 году Берлин был одним из первых, с кем встретился прибывший в Лондон Иосиф Бродский, который впоследствии написал о нем эссе "Исайя Берлин в восемьдесят лет".

Почему при жизни сэр Исайя не приехал в Ригу?

К сожалению, несмотря на очень долгую жизнь (88 лет), в свой родной город сэр Исайя так и не приехал. Как рассказывал в интервью Delfi бывший министр образования Латвии социоантрополог Роберт Килис, произошло это из-за "великой амнезии, потери памяти, помноженной на провинциальность": "В 1997 году я работал над организацией конференции памяти Берлина "Ценность свободы" в Стокгольмской школе экономики и решил пригласить 88-летнего философа на родину.

С просьбой о помощи я обратился к его коллеге и последовательнице Айлин Келли. Оказалось, в начале 90-х представители Исайи Берлина были в Риге и предложили ЛУ удостоить основателя либеральной философии почетной докторской степени ЛУ. В ответ им предложили прислать труды Исайи на оценку комиссии — мол, надо посмотреть, отвечают ли они стандартам Латвийского университета.

Британцам и в голову не могло прийти, что в Латвии попросту не знают Исайю Берлина. Они восприняли это как проявление антисемитизма, и тему закрыли. Я хотел рвануть в Оксфорд и на латышском языке (Берлин его понимал, ведь в детстве у него была няня-латышка) попросить прощения и получить его благословение на конференцию. Но пока мы договаривались, Берлин умер", — вспоминал Килис, который очень сожалел о таком просчете, ведь позиционирование Риги, как родины Берлина в то время могло дать мощный приток узнаваемости латвийской науки.

Как в Риге вспоминают Исайю Берлина сейчас?

Понимание пришло только через 12 лет после смерти ученого. День Исайи Берлина проводится в его родном городе Риге с 2009 года.

Главным событием Дня Берлина в Риге всегда становится лекция всемирно известного академика, писателя или лидера мнений. В разные годы лекции памяти сэра Исайи читали его литературный секретарь Анны Ахматовой поэт Анатолий Найман, американский историк, профессора Принстонского университета Стивен Коткин — один из лучших специалистов по сталинизму.

В этом году таким гостем станет академик и экс-министр образования и абсорбции Юли Тамир — приглашенный профессор Оксфордского университета, президент колледжа Бейт-Берл, бывший членом израильского парламента и министр иммиграции и образования. Докторскую диссертацию Тамир в Оксфорде когда-то курировал не кто иной, как сэр Исайя Берлин.

В основе научных и философских интересов Тамир лежат связи между либерализмом и национализмом, индивидуальной свободой и принадлежностью к нации, и их способность сосуществовать. Юли обращается к этому как в своей самой известной работе "Либеральный национализм" (1993), так и в одной из своих последних книг "Почему национализм? (2019). И сегодня эта тема как никогда актуально в связи с усилением национализма в Европе и манипуляцией идеей превосходства нации в войне России в Украине.

Программа Дня Исайи Берлина в 2022 году:

16:00 — на 2-м этаже ЛНБ состоится торжественное переименование Читального зала гуманитарных и социальных наук в зал имени Исайи Берлина. Это мероприятие планировалось на 2020 год, но было перенесено из-за пандемии. В этом зале находится Центр Исайи Берлина, который популяризирует идеи философа и его связь с Ригой.

— на 2-м этаже ЛНБ состоится торжественное переименование Читального зала гуманитарных и социальных наук в зал имени Исайи Берлина. Это мероприятие планировалось на 2020 год, но было перенесено из-за пандемии. В этом зале находится Центр Исайи Берлина, который популяризирует идеи философа и его связь с Ригой. 17.00 — в зале Зиедониса ЛНБ будет показана видеозапись программы Би-би-си 1981 года "Интервью с Левином", в которой британский журналист Бернард Левин беседует с Исайей Берлином о важных событиях в его жизни и о том, как этот опыт повлиял на его взгляды и идеи. Исайя рассказывает о своих детских впечатлениях, революции в Петербурге и как это повлияло на становление его личности.

— в зале Зиедониса ЛНБ будет показана видеозапись программы Би-би-си 1981 года "Интервью с Левином", в которой британский журналист Бернард Левин беседует с Исайей Берлином о важных событиях в его жизни и о том, как этот опыт повлиял на его взгляды и идеи. Исайя рассказывает о своих детских впечатлениях, революции в Петербурге и как это повлияло на становление его личности. 18:00 — в том же зале гостевую лекцию прочтет израильский академик и политик Юли Тамир.

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