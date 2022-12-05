Почему пустует цветочный рынок у Сакты в Риге?

Торговцы цветами не хотят арендовать места на столичном цветочном рынке возле Сакты. Причин тому сразу несколько, пишет портал rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Покупателей стало совсем мало, особенно с началом войны в Украине, когда всё подорожало и у людей стало меньше денег. Да и за сами киоски платить приходится не мало. Это арендная плата, обслуживание, коммунальные платежи. Киоски в аренду сдаёт муниципальное предприятие Rīgas nami.

«Плата за аренду была 320 евро. (…) Объявили аукцион. Первые киоски, в начале улицы, те заняты, к последним киоскам интереса нет никакого. Мы снизили арендную плату до 256 евро. Точно такой же результат. Не идут люди. Летом мы предлагали Лайме и торговцам сувенирами, они тоже не очень хотят. И мы оказались в ситуации, что чуть меньше половины киосков стоят пустые. (…) Сделать цену аренды ниже мы не можем. Надо думать, пока решения у нас нет», — признал представитель Rīgas nami Иво Киршблатс.

По словам представителя Rīgas nami ситуацию усугубляет отсутствие мест на парковке прямо возле рынка.