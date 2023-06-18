Почему в Латвии 6% четвероклассников не умеют читать

Результаты международного исследования по оценке навыков чтения PIRLS 2021 показывают, что у латвийских школьников это умение ухудшается — навык чтения у 6% четвероклассников не достигает даже самого низкого уровня, пишет Lsm.lv. В программе Латвийского радио "Семейная студия" специалисты пришли к выводу, что недостаточно тренировать навыки чтения в школе — нужно хотя бы полчаса в день читать дома.

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Как рассказала профессор факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского университета Антра Озола, международные исследования проводятся каждые пять лет. "Выборка во всех странах одинаковая — не менее 4000 учащихся. В Латвии представлены все типы школ и регионы. Авторы исследования считают, что 4-й класс — это возраст, когда все дети должны уметь читать. В течение 20 лет у нас были разные результаты. Обычно выше среднего, но если сравнивать с нашими собственными результатами, то у нас ухудшение".

Исследование измеряет понимание учащимися того, что они читают. Во всех странах мира девочки читают лучше, чем мальчики, и со временем эта разница не исчезает, что позже дает о себе знать в процессе обучения.

16% опрошенных школьников выразили положительное отношение к чтению, и по этому показателю Латвия третья с конца.

"Мы все чаще видим, что дети читают механически. Мы на правильном пути с библиотеками и кампаниями по содействию чтению, но вопрос об аудитории мальчиков остается открытым", — говорит Лиене Вороненко, руководитель Государственного центра содержания образования.

Замдиректора Плявниекской основной школы Арита Липените подтверждает, что результаты исследования соответствуют реальности. Очень заметно, что ученикам не хватает понимания текста, они не понимают задания. Навыки чтения требуют времени, но выделяется ли на это время?

За развитие навыков чтения равно ответственны и семья, и школа. Умение читать идет из семьи и закладывается очень рано, еще до школы. Родителям следовало бы читать в присутствии детей, показывая пример, просить пересказывать прочитанное.

В исследовании лучшие результаты показал Сингапур и целом азиатские государства, так как там система образования связана с будущим школьников, и они очень мотивированы.