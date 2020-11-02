Почти 80% выявленных за прошедшие сутки случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из выявленных за прошедшие сутки 132 случаев Covid-19 77% зарегистрированы в Риге, сравнительно большое количество инфицированных выявлено также в Алуксненском крае, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Риге за прошедшие сутки выявлено 102 инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших за последние 14 дней в столице составляет 1338 человек.

В Алуксненском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев Covid-19.

Сравнительно небольшое число новых больных зарегистрировано также в Юрмале, Даугавпилсе, Валмиере, Елгаве и ряде других самоуправлений.

На сегодняшний день случаи Covid-19 зарегистрированы в 93 самоуправлениях Латвии. Наибольшее число заболевших за последние две недели зарегистрировано в Риге (1338 случаев), Даугавпилсе (234) и Лиепае (79).

ЦПКЗ сообщает, что 30 человек, у которых за прошедшие сутки был выявлен Covid-19, принадлежат к возрастной группе 30-39 лет, также 30 — к возрастной группе 50-59 лет, 18 — к возрастной группе 20-29 лет, а 13 — старше 70 лет. В остальных возрастных группах заболевших меньше.

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