Почти 84% воспитанников детсадов обучаются на латышском языке

По сравнению с 2020/2021 учебным годом в Латвии увеличилось количество дошкольных образовательных учреждений, в том числе работу начали восемь новых детсадов, свидетельствует информация Центрального статистического управления.

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Всего в 2020/2021 учебном году обучение по дошкольным образовательным программам проходили почти 100 000 детей. Из них 83,9% - обучались на латышском языке, 15,3% - на русском языке, 0,2% - на польском языке и 0,6% - на другом.

В начале 2020/2021 учебного года работало 651 дошкольное образовательное учреждение, из которых 155 - это частные десады. В течение десяти лет число частных детсадов увеличилось втрое.