Почти 84% воспитанников детсадов обучаются на латышском языке
Foto: Shutterstock

По сравнению с 2020/2021 учебным годом в Латвии увеличилось количество дошкольных образовательных учреждений, в том числе работу начали восемь новых детсадов, свидетельствует информация Центрального статистического управления.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего в 2020/2021 учебном году обучение по дошкольным образовательным программам проходили почти 100 000 детей. Из них 83,9% - обучались на латышском языке, 15,3% - на русском языке, 0,2% - на польском языке и 0,6% - на другом.

В начале 2020/2021 учебного года работало 651 дошкольное образовательное учреждение, из которых 155 - это частные десады. В течение десяти лет число частных детсадов увеличилось втрое.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!
Как появились пакоматы?
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года