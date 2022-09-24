Почти население Резекне: в Латвии без паспортов проживают 27 444 жителя

По данным Управления по делам гражданства и миграции, на сегодняшний день в Латвии без документа, удостоверяющего личность, проживают 27 444 граждан и неграждан ЛР: это чуть больше, чем население Резекне на начало текущего года.

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Как отметили в УДГМ, без паспортов в Латвии проживают 23 452 гражданина Латвии и 3 666 неграждан. Все они включены в Регистр физических лиц, у которых срок действия документов закончился 22 сентября, а новые документы так и не получены.

Почти у половины из этих жителей срок действия документов истек еще до 1 января 2019 года, однако они до сих пор не обменяли их на новые.

"То есть это люди, которые длительный срок не приходят оформлять новые документы", — отметили в УДГМ.