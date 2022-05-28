Почти половина автоводителей летом предпочитают велосипед

Почти половина (47%) автоводителей в летний период предпочитают по возможности передвигаться на велосипедах. 5% меняют авто на мотоцикл, еще 5% предпочитают самокаты. Лишь половина автоводителей в летний период передвигаются исключительно на машине, свидетельствуют данные "Индекса ответственной езды Carlsberg 0.0".

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Как и в прошлые годы, альтернативные способы передвижения летом чаще выбирают мужчины. Женщины даже в теплое время предпочитают передвигаться на машинах — 50% отметили, что ездят исключительно на авто даже летом. Такой же ответ дали 44% мужчин.

По сравнению с результатами исследования 2021 года, можно сделать вывод, что в Латвии незначительно уменьшилось количество тех, кто в теплое время года предпочитает передвигаться на велосипеде (в 2021 году — 48%, в 2022 году — 47%), но при этом немного увеличилось количество тех, кто предпочитает мотоцикл (в 2021 году — 4%, а в 2022 — 5%).

Результаты исследования также показывают, что более молодые водители гораздо более открыты альтернативным методам передвижения в летний сезон. Так, в возрастной группе от 18 до 29 лет лишь 28% автоводителей передвигаются летом исключительно на машине, в категории 30-39 — уже 37%, в возрасте от 40 до 49 — 47%, а в категории 50-59 лет — 53%.

"Выбор в пользу велосипеда или самоката с точки зрения "зеленого" мышления похвален. Но не стоит забывать, что увеличение числа менее защищенных участников движения означает также, что водителям нужно быть еще более осторожными и нельзя терять бдительность, — предупредил директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс. — Дополнительный риск летом создает и тот факт, что в данное время года на дороги возвращаются те водители, которые по каким-то причинам не ездят зимой не только на автомобиле, но и на мотоциклах и велосипедах".

"Кроме того, летом на улицах гораздо больше детей — на велосипедах, скейтбордах или просто бегающих. У детей в головах лето, каникулы и игры — водителям нужно быть очень внимательными", — добавил эксперт.

Опрос проводился в апреле в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским центром Norstat, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.