Почти половина домохозяйств в Риге состоят из одного человека

На начало 2021 года в Латвии насчитывалось 824 800 частных домохозяйств, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Большая часть домохозяйств — 41,1% — состоят из одного человека. Чаще всего такие домохозяйства встречаются в Риге (45%) и Латгале (42,5%), реже всего — в Рижском районе (26,8%).

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В 58,7% одиночных домохозяйств живут женщины, что объясняется тем, что женщин в Латвии больше и они живут на 9-11 лет дольше мужчин. Наибольший процент женщин наблюдается в Курземе (60,4%) и Латгале (60,2%).

В четверти домохозяйств (25,5%) живут два человека, в 29,7% — от двух до пяти человек. Домохозяйства, где живут от шести и больше человек (считая и детей, и старшее поколение), составляют 2,7%. Больше всего таких домохозяйств в Рижском районе (5,4%) и Видземе (5,3%), меньше всего — в Риге (2,2%).

В 217 300, то есть в 26,3% домохозяйств, есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Всего на начало 2021 года в Латвии насчитывалось 358,5 тысячи детей, из которых 1,1 тысячи (0,3%) живут в детских домах или других учреждениях.

Из всех домохозяйств с детьми в 54% есть только один ребенок, в 32,9% — два, в 13,1% — три и более. Чаще всего одного ребенка заводят семьи в Риге (59,1% от всех домохозяйств с детьми) и Латгале (57,3%), в Рижском районе таких только 48,9%.

В рижском районе больше всего домохозяйств с двумя детьми (36%), а меньше всего таких домохозяйств в Латгале (30,7%) и Риге (31,4%). Домохозяйств с тремя детьми и более тоже меньше всего в Латгале и Риге — 11,9% и 9,6% соответственно. Больше всего многодетных домохозяйств в Видземе (16,4%) и Земгале (16,1%).

Больше всего домохозяйств с детьми в Рижском районе (32%), Земгале (27,5%), Видземе (26,3%), Курземе (26,1%) и Риге (24,7%). В Латгале дети есть только в 22,5% домохозяйств.

В частных домохозяйствах живет 98,6% населения. В институциональных домохозяйствах — детских домах, пансионатах, тюрьмах и т. д. — живет 25 900 человек, то есть 1,4% населения.

Среднее число человек в латвийском домохозяйстве — 2,26.