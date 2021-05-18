Почти половина латвийцев постоянно испытывают физическую боль

46,9% жителей Латвии старше 15 лет постоянно испытывают физическую боль. Это на 2,6% больше, чем пять лет назад, когда проводился аналогичный Опрос о состоянии здоровья жителей Европы.

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Почти треть (32,3%) опрошенных чувствует небольшую или умеренную боль, 14,6% — сильную или очень сильную.

Чаще боль чувствуют женщины: в этом признались 52,3% женщин и 40,4% мужчин (в 2014 году — 49,3% женщин и 38,1% мужчин). О небольшой или умеренной боли говорит каждый третий — 30; мужчин и 34,3% женщин. 11,3% женщин и 6,8% мужчин чувствуют довольно сильную боль, 6,7% женщин и 3,6% мужчин — очень сильную.

Оценка интенсивности боли растет с возрастом. Боль испытывает лишь 25,8% молодых людей от 15 до 24 лет, среди пенсионеров старше 75 лет таких людей 67,5%, причем в этом возрасте сильнее заметно различие по полу — в постоянной боли признаются 71,7% женщин и 56,3% мужчин пожилого возраста. 10,2% из них оценивают боль как сильную или очень сильную.

Большая часть мужчин (70,1%) не чувствуют влияния испытываемой боли на повседневную жизнь, однако среди женщин процент ниже — всего 56,1%. Пятая часть (21,6%) считает, что боль влияет на повседневную жизнь на работе и дома несильно, 9,7% — что умеренно, 6,1% — сильно или очень сильно. Среди людей старше 75 лет процент тех, на чью повседневную жизнь сильно влияет боль, достигает 15%

Среди людей с низкими доходами тех, на чью жизнь и повседневные дела влияет боль, больше половины — 53,4%, среди экономически активных — 47,5%. Также высок процент тех, на чью жизнь влияет боль, среди жителей Латгале — 43%.

Чаще всего боль связана с какой-нибудь хронической проблемой со здоровьем. 93,1% тех, кто постоянно чувствует боль, имеют какую-нибудь длительную болезнь или проблему со здоровьем — среди молодежи из 79,4%, среди пожилых — 98,5%. Самая распространенная проблема — боли в нижнем отделе позвоночника, ее называли 60,3% опрошенных. Чаще всего о ней говорят люди в возрасте от 45 до 64 лет. 37% сталкиваются с болями в шейном отделе позвоночника, 24,5% — с воспалением суставов, 20,3% — с деформацией суставов.

Опрос был проведен в 2019–2020 году, в нем приняло участие шесть тысяч латвийцев.