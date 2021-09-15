Почти половина латвийских медиков — в депрессии

За время пандемии Covid-19 симптомы депрессии констатированы у 43,6% медиков, а симптомы тревожности у 28,9% медиков. Таковы данные исследования "Влияние кризиса Covid-19 на психическое здоровье медицинского персонала", результаты которого были представлены в среду, 15 сентября.

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Проведенное исследование показывает, что психическое здоровье медицинского персонала больше всего пострадало во время второй чрезвычайной ситуации. В марте симптомы депрессии были констатированы у 52,9% семейных врачей, у 40% работников стационаров и у 38,8% работников Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Симптомы тревоги констатированы у 28,9% медиков, чаще всего они встречались в практиках семейных врачей — 35,3%. Среди работающих в стационаре симптомы тревожности констатированы у 26,1% респондентов, а среди работающих в СНМП — у 27,5%.

Исследование представила преподаватель Кафедры психосоматической медицины и психотерапии и докторант RSU Лаура Валаине.

"Данные показывают, что ситуация довольно серьезная. Самая плачевная ситуация была во время 4 части, которая была проведена в феврале 2021 года. Показатели депрессии были — 43%, а тревоги — 29%. Стоит отметить, что речь идет не о ранних признаках, а о клинически важных симптомах, где, по сути, уже необходимо лечение. Симптомы нарушения психического здоровья чаще появляются у молодых специалистов — у них меньше опыт и выше общее волнение, сопутствующее началу карьеры. Четко отражается и то, как на психическое здоровье влияет количество рабочих часов — те, кто работают больше и сверхурочно, чувствуют себя хуже, что ни для кого не стало сюрпризом", — рассказала Валаине.

Опросы проводились пять этапов — с апреля по июнь 2020 года, с июля по сентябрь 2020 года, с октября по декабрь 2020 года, в марте 2021 года и в июне 2021 года. Хуже всего ситуация была в марте 2021 года, в июне 2021 года медики стали чувствовать себя немного лучше — но все равно хуже, чем год назад. В исследовании приняли участие медики больницы Страдиня, Восточной больницы, Детской больницы, работники Неотложной помощи, представители Института стоматологии RSU и персонал региональных больниц Лиепаи, Даугавпилса, северного Курземе, Елгавы, Видземе, Екабпилса, Резекне, Кулдиги, Мадоны, Цесиса, Юрмалы, Балви и Гулбене.