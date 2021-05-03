Почти половина новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге

Из выявленных в воскресенье 203 новых случаев Covid-19 по Латвии подавляющее большинство — 87 инфицированных (42%) — зафиксировано в Риге. За последние 14 дней в столице выявлен 2809 новых случаев коронавируса, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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19 новых случаев заболевания пришлись на Елгаву, где за две недели обнаружилось 380 больных, в Тукумсе — 16 новых "позитивных", их 14-дневный показатель вырос до 193. В Марупе и Сигулде — по девять новых случаев, в Юрмале — восемь, в Саласпилсе — шесть, в Лиепае — пять. В других самоуправлениях — меньше.

За последние 14 дней наибольшее число заболевших было выявлено в Риге (у 2809 человек), Елгаве (380), Даугавпилсе (253), Лиепае (220), Тукумском крае (193), Огрском (185), Юрмале (171), Резекне (165). Зато в Мазсалацском, Наукшенском, Неретском, Руцавском и Вайнодском краях за последние 14 дней не зарегистрировали ни одного нового заболевшего.

По подсчетам агентства LETA, за последние 14 дней средний двухнедельных кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 441,22 случая. В 49 самоуправлениях этот показатель выше среднего, в том числе в 18 из них — он выше более, чем на 50%.

За воскресенье выявлены 203 новых случая Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались десять человек. Двое умерших были в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один - от 60 до 69 лет, четверо - 70-79 лет, двое - 80-89 лет и ещё один умерший был в возрастной группе 90-99 лет.