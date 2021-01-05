Почти все клиенты филиала центра социального ухода “Земгале” в Тукумсе больны Covid-19
Foto: LETA

На 4 декабря почти у всех клиентов филиала центра социального ухода “Земгале” “Киши” в Тукумском крае был выявлен Covid-19, сообщает LETA со ссылкой на старшего эксперта Департамента социальных услуг Министерства благосостояния Эгиту Дорожкину.

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Вспышка коронавируса в филиале “Киши” произошла в начале декабря. На данный момент коронавирусом заразился 81 клиент, один человек умер. Всего в “Киши” проживает 89 клиентов с тяжелыми нарушениями психики.

Кроме того, коронавирусом заразились восемь работников.

Согласно информации, предоставленной центром социального ухода, большая часть заражений зафиксирована во время всеобщего тестирования и болезнь протекает без симптомов.

Показатель заболеваемости за две недели в Тукумском крае достиг 200 человек . Существенный рост заболеваемости был зафиксирован на прошлых выходных.

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