Под Бауской несовершеннолетним продавали сигареты и энергетические напитки. Полиция продолжит проверки
Foto: Reuters/Scanpix

В минувшие выходные в Бауском крае полицейские обнаружили, что в некоторых магазинах энергетические напитки и сигареты продавались несовершеннолетним, сообщила агентству LETA представитель Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня.

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В пятницу, 1 октября, в Бауске и Бауском крае сотрудники полиции проверили торговые точки, чтобы выяснить, соблюдают ли продавцы запрет на продажу табачных изделий, алкогольных и энергетических напитков несовершеннолетним.

В одном магазине под Бауской продавщица не спросила возраст подростка и продала ему энергетический напиток Burn Apple. Полиция возбудила дело об административном правонарушении.

В другом магазине несовершеннолетнему удалось купить пачку сигарет Winston Xstyle Blue.

В других местах продавцы проверяли возраст покупателей, поэтому обошлось без подобных инцидентов. Стражи порядка отблагодарили добросовестных продавцов небольшими подарками от Госполиции.

Полиция напоминает, что продавец обязан потребовать у покупателя предъявления удостоверения личности.

Согласно Закону об обороте алкогольных напитков, за продажу спиртного несовершеннолетним продавцу может грозить штраф от 280 до 700 евро, а на юридическое лицо будет наложен штраф от 700 до 7100 евро. В свою очередь, согласно Закону об обороте энергетических напитков за их продажу лицам младше 18 лет продавцу придется заплатить штраф от 140 до 175 евро, а юридическому лицу - от 350 до 700 евро.

Между тем за продажу сигарет несовершеннолетним, продавцу может грозить штраф от 280 до 350 евро, а юридическому лицу - от 700 до 1400 евро.

Госполиция сообщает, что проверки продолжатся. Стражи порядка хотят убедиться, что продавцы и менеджеры магазинов соблюдают правила торговли и не продают алкоголь, энергетические напитки и сигареты лицам младше 18 лет.

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