Под Даугавпилсом построят мост для военной техники

В 2023 году на военном полигоне Meža Mackeviči построят мост, предназначенный для переброски военной техники из одной части полигона на другую. Он обойдется в два миллиона евро, сообщает Латвийское радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Военная техника будет переправляться по мосту через реку Ликсна и подъездные дороги. Полигон разделен на две части рекой, и новый мост поможет в два раза сократить путь техники от базы до полигона: вместо 25 километров получится 12. Кроме того, технике не придется ехать по дорогам Вабольской волости и раздражать местных жителей шумом.

Мост предназначен только для военных, не исключено, что им смогут воспользоваться и крестьяне, которым удобней через него вывозить зерно. Для этого им, скорее всего, придется получать специальный пропуск.

Полигон Meža Mackeviči в Аугшдаугавском крае используют для обучения солдат и земессаргов.