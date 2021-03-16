Под Екабпилсом замечен медведь: людей просят быть осторожными

Утром во вторник, 16 марта, в Екабпилсском крае был замечен бурый медведь, сообщила местная дума со ссылкой на охотничий коллектив Leimaņi. Медведь был запечатлен одной из так называемых фотоловушек — камер, реагирующих на движение. Отмечается, что косолапый наведался к одной из кормушек для травоядных зверей в Лейманьской волости.
Управление защиты природы (DAP) рекомендует латвийцам следующие действия, чтобы контакта с медведем не состоялось вовсе:
- во время прогулки придерживаться лесных троп и дорог;
- не пугать лесных обитателей, но стараться периодически все же громко наступать на ветку, заговорить или запеть;
- внимательно наблюдать за происходящим в лесу. Есть вероятность, что вы заметите животное первым;
- если в лесу приходится лезть через заросли или препятствия, позаботьтесь, чтобы животные заранее знали о вашем присутствии.
В случае, если встреча с медведем все же произошла, важно помнить следующее:
- к нему не стоит приближаться, пытаться догнать или поиграть с животным или его детенышами;
- постарайтесь быстро удалиться, но ни в коем случае не бегите!
- не поворачиваться к медведю спиной: нужно пятиться, не теряя его из вида;
- не смотрите медведю в глаза — звери воспринимают это как угрозу;
- пока животное не ушло, старайтесь вести себя тихо, не пугать его.