Под Екабпилсом замечен медведь: людей просят быть осторожными

Утром во вторник, 16 марта, в Екабпилсском крае был замечен бурый медведь, сообщила местная дума со ссылкой на охотничий коллектив Leimaņi. Медведь был запечатлен одной из так называемых фотоловушек — камер, реагирующих на движение. Отмечается, что косолапый наведался к одной из кормушек для травоядных зверей в Лейманьской волости.

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Управление защиты природы (DAP) рекомендует латвийцам следующие действия, чтобы контакта с медведем не состоялось вовсе:

во время прогулки придерживаться лесных троп и дорог;

не пугать лесных обитателей, но стараться периодически все же громко наступать на ветку, заговорить или запеть;

внимательно наблюдать за происходящим в лесу. Есть вероятность, что вы заметите животное первым;

если в лесу приходится лезть через заросли или препятствия, позаботьтесь, чтобы животные заранее знали о вашем присутствии.

В случае, если встреча с медведем все же произошла, важно помнить следующее: