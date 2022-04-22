Под Огре демонтируют пять советских памятников, а в Талси хотят переименовать улицу 9 мая

Огрская краевая дума приняла решение о демонтаже пяти памятников режиму советской оккупации, свидетельствует информация на сайте муниципалитета.
Планируется ликвидировать памятное место дипломатическому курьеру Народного комиссариата иностранных дел СССР Теодору Нетте, которое расположено около железнодорожной станции в Икшкиле, на улице Парбрауктувес 4.
Также предусмотрен демонтаж памятного камня, который был помещен рядом со спортивной площадкой Томской основной школы (Томская волость, Огрский край) в честь советской армии. В 1944 в этом регионе работала разведывательная группа "Байкал".
Кроме того, планируется ликвидация установленного в Мадлиенской волости памятного камня, на котором высечены слова: "26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиену от немецких фашистских захватчиков". На территории, где находится памятный камень, нет захоронений солдат.
В список попал и памятник жертвам тоталитарных режимов, который был установлен недалеко от старой Мадлиенской школы. Изначально на памятнике под барельефом образа человека, напряженного от боли, была табличка "Жертвам фашизма". Информации о захоронениях в этом месте нет.
Планируется демонтировать и памятник в честь воинов советской армии в Лауберской волости Огрского края. Этот монумент расположен на территории Лауберской школы, между дорогой Лаубере-Кродзиниеки и зданием образовательного учреждения. Памятник был установлен в 1970 году и посвящен советским солдатам, которые заняли Лаубере 9 октября 1944 года. Там также нет воинских захоронений.
На сайте самоуправления говорится, что после Второй мировой войны в Латвии были установлены памятники в честь советских солдат как "освободителей" от немецкого фашизма. В сообщении указано, что эти памятники прославляют решающую роль СССР и его армии в войне, а также говорят об укреплении коммунистической идеологии в оккупированных странах.
Такие памятники были установлены в нескольких местах на территории нынешнего Огрского края. Часть из них была демонтирована, когда Латвия восстановила свою независимость, однако некоторые памятники или мемориальные плиты по-прежнему находятся в населенных пунктах Огрского края.
В Огрской думе подчеркнули, что с 24 февраля Россия ведет широкомасштабное военное вторжение на территории Украины. Военные действия России в Украине — жестокие авианалеты, осада населенных пунктов, нападения на мирных жителей и журналистов, уничтожение гражданских и культурных объектов, похищения местных чиновников и нападения на диппредставительства — вызвали самые разрушительные гуманитарные последствия в Европе со времен Второй мировой войны.
Огрская краевая дума осуждает вторжение России в Украину и считает, что, если сохранять монумент в парке Победы и позволять ему служить своего рода носителем и рупором имперской идеологии России, разрушаются основы независимого государства, разделяется латвийское общество и поэтому муниципалитет поддерживает снос памятника Освободителям в Риге.
В самоуправлении также указали, что исключениями являются места, где захоронены военные, поскольку нужно уважать право каждого человека на почетное захоронение и покой.
"И изменение названий улиц, названных в честь персонажей Советского союза и Красной армии, и демонтаж памятников режима советской оккупации являются шагом к ликвидации последствий оккупации", — подчеркнул председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис.
Политик подчеркнул, что недопустимо, чтобы в Латвии, в независимом государстве, до сих пор прославляли и почитали оккупантов, власть режима, в условиях которого были уничтожены латышские ценности.
В свою очередь, в Талсинском крае местное самоуправление проводит электронный опрос жителей. Талсинская краевая дума хочет выяснить мнение людей об изменении названия улицы 9 мая и наиболее подходящей замене для него, рассказала представитель муниципалитета Инита Федко.
Жителей просят высказать мнение о том, необходимо ли переименовать улицу 9 мая и, если эту идею поддержат, каким бы могло быть новое название улицы.
Как указала Федко, самоуправление уже обобщило ряд возможных названий для улицы из заявлений от жителей и предлагает выбрать одно из них в рамках опроса. Варианты следующие: Саулеспукю, Саулгриежу, Ояра, Тиргоню, 4 мая, А. Пелеча, Ж. Суниня, Майя. Можно также добавить и свою опцию.
Опрос является анонимным, принять участие в нем можно на сайте Талсинской краевой думы до 24 апреля. Окончательное решение об изменении названия улицы 9 мая будет принято 28 апреля.