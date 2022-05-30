Под Огре начались международные военные учения Ramstein Legacy 2022: будет шумно

С 30 мая по 6 июня в волости Рембатес Огрского края, на территории Авиационной базы Национальных вооруженных сил проходят международные военные учения Ramstein Legacy 2022, организованные командованием Воздушных сил НАТО.

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Целью военных учений Ramstein Legacy 2022 является расширение сотрудничества, техническая совместимость и интеграция сил ПВО НАТО в единую структуру управления ПВО. Учения будут проходить одновременно на территории и в воздушном пространстве Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.

На трритории Латвии в учениях примут участие около 300 военнослужащих Воздушных сил, Сухопутных сил, Земессардзе, а также бойцы противовоздушной обороны Италии, Чехии и США,

В учениях будут задействованы самолеты военной авиации НАТО, а также системы противовоздшной обороны ближней дальности, в том числе,

RBS-70, STINGER и AVENGER.

Национальные вооруженные силы просят жителей с пониманием отнестись к учениям и шуму военной авиации.