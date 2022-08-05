Под первым номером на выборах стартует "Новое Единство", в конце списка — "Республика"

Под первым номером на выборах в Сейм 14-го созыва будет стартовать партия "Новое Единство", а под заключительным — 19-м номером — "Республика". Такой порядок был определен Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

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Партия "Новое Единство" прокомментировала в Twitter то, что политическая сила получила первый номер. "Новое Единство" отмечает, что, согласно древнему латышскому народному поверью, первый номер на выборах в Сейм может победить.

✨ Esam izlozējuši 1. kārtas numuru 14. Saeimas vēlēšanās. Sens latviešu tautas ticējums vēsta, ka 1. saraksts var iegūt pirmo vietu Saeimas vēlēšanās, ja viņu piedāvātā programma ir tālredzīga un reāli izpildāma. Un mums tāda ir: https://t.co/kgoKllXm4O pic.twitter.com/FcycSIR5LW — JAUNĀ VIENOTĪBA (@Jauna_Vienotiba) August 5, 2022

Второй номер получил Русский союз Латвии (РСЛ), под третьим номером будет стартовать Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), а под четвертым — Tautas kalpi Latvijai. Тем временем, пятым номером обозначена партия "Суверенная власть", шестым — "Христианская прогрессивная партия". Партия "Согласие" стартует на выборах под седьмым номером.

Партия Stabilitātei! Пойдет на выборы под восьмым номером, "Сила народной власти" получила девятый номер, а Vienoti Latvijai — десятый номер. Под 11-м номером на выборах будет стартовать Национальное объединение, 12-й номер достался партии "Латвия на первом месте", а 13-й номер — "Консервативные".

Партия Алдиса Гобземса "Кажому и каждой" будет стартовать под 14-м номером. Гобземс заявил, что это знак, поскольку партия участвует в выборах в Сейм 14-го созыва.

"Прогрессивные" идут на выборы под 15-м номером, Attīstībai/Par! Получили 16-й номер, а 17-й номер достался Apvienība Latvijai. Тем временем, 18-й номер получил "Объединенный список".

Выборы в Сейм 14-го созыва состоятся 1 октября.