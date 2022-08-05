Под первым номером на выборах стартует "Новое Единство", в конце списка — "Республика"
Foto: LETA

Под первым номером на выборах в Сейм 14-го созыва будет стартовать партия "Новое Единство", а под заключительным — 19-м номером — "Республика". Такой порядок был определен Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

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Партия "Новое Единство" прокомментировала в Twitter то, что политическая сила получила первый номер. "Новое Единство" отмечает, что, согласно древнему латышскому народному поверью, первый номер на выборах в Сейм может победить.

Второй номер получил Русский союз Латвии (РСЛ), под третьим номером будет стартовать Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), а под четвертым — Tautas kalpi Latvijai. Тем временем, пятым номером обозначена партия "Суверенная власть", шестым — "Христианская прогрессивная партия". Партия "Согласие" стартует на выборах под седьмым номером.

Партия Stabilitātei! Пойдет на выборы под восьмым номером, "Сила народной власти" получила девятый номер, а Vienoti Latvijai — десятый номер. Под 11-м номером на выборах будет стартовать Национальное объединение, 12-й номер достался партии "Латвия на первом месте", а 13-й номер — "Консервативные".

Партия Алдиса Гобземса "Кажому и каждой" будет стартовать под 14-м номером. Гобземс заявил, что это знак, поскольку партия участвует в выборах в Сейм 14-го созыва.

"Прогрессивные" идут на выборы под 15-м номером, Attīstībai/Par! Получили 16-й номер, а 17-й номер достался Apvienība Latvijai. Тем временем, 18-й номер получил "Объединенный список".

Выборы в Сейм 14-го созыва состоятся 1 октября.

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