Под предлогом Covid-19 RAKUS закупает оборудование на 340 тысяч евро, не помогающее при коронавирусе

280 тысяч евро, не считая НДС – сумма, за которую Рижская Восточная клиническая больница хочет приобрести оборудование для проведения электромагнитной навигационной бронхоскопии – при том, что оно не предназначено для лечения пациентов с Covid-19. Некоторые медики считают, что использовать распространение Covid-19 в качестве прикрытия для приобретения дорогостоящего оборудования – аморально.

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9 апреля этого года правительство приняло решение увеличить основной капитал трех крупнейших больниц. Как сообщили в Минфине, эти средства предназначены для приобретения дополнительного оборудования для проведения диагностики и анализов в связи с распространением Covid-19. Основной капитал Рижской Восточной клинической больницы (RAKUS) будет увеличен почти на 6,8 млн евро.

Самым дорогим оборудованием, которое надеется приобрести RAKUS, является прибор для проведения электромагнитной навигационной бронхоскопии, расходы на который могут достигать почти 340 тысяч евро (включая НДС). У медиков эта позиция вызвала недопонимание, так как прибор для проведения электромагнитной навигационной бронхоскопии не предназначен для лечения пациентов с Covid-19.

Оборудование для диагностики, а не для лечения

"Пациентам с инфекцией Covid проводить бронхоскопию нельзя, если есть хоть малейшая возможность избежать этого в целях безопасности как пациента, так и персонала", – подчеркнула Даце Жентиня, руководитель Центра заболеваний легких и торакальной хирургии Клинической университетской больницы им. П. Страдиня.

Как пояснила Жентиня, прибор для проведения электромагнитной навигационной бронхоскопии не предназначен для лечения – его используют для диагностики, чтобы своевременно выявить рак. Однако диагностика Covid-19 подразумевает выявление вируса, а не биопсию легких. "Даже если предположить, что у пациента с Covid есть еще и рак легких, то в первую очередь обязательно нужно вылечить Covid, и только потом приниматься за любую дальнейшую диагностику", – объяснила Жентиня.

В Латвии метод электромагнитной навигационной бронхоскопии до сих пор не использовался. В случае подозрения на рак легких биопсию проводили при помощи других методов, которые, по словам Жентини, так же эффективны, но при этом обходятся дешевле. Она подчеркнула, что высказала собственное мнение, а не больницы Страдиня.

То, что проведение биопсии легких при помощи электромагнитной навигационной бронхоскопии обходится дороже, чем используемые до этого методы в Латвии, подтвердил порталу DELFI и Айнарс Зариньш, заведующий кабинетом бронхоскопии RAKUS. Об этом обычно говорят и в западных клиниках, где электромагнитная навигационная бронхоскопия не в новинку. "Одно дело – купить само оборудование, которое стоит дорого, но каждое проведенное исследование требует дополнительных трат – нужны зонды", – подчеркнул Зариньш.

И Жентиня, и Зариньш считают, что метод электромагнитной навигационной бронхоскопии сам по себе неплох, однако приобретение дорогостоящего оборудования сейчас, когда у больниц есть множество других нужд – излишняя роскошь. ""Подсовывать" это под предлогом Covid-19 – аморально", – заявил Зариньш.

В приложении к решению Кабинета министров от 9 апреля в качестве обоснования приобретения данного оборудования сказано: "Для хирургического лечения пациентов с тяжелой формой Covid-19, уменьшает время манипуляции, обеспечивает возможность проведения точного исследования дыхательных путей на месте в операционном зале, без необходимости эндоскопического и радиологического исследования".

О приобретении оборудования думали уже давно

"Нет такого, что это взято с потолка потому, что деньги появились", – заявил порталу DELFI Марис Апшвалкс, главный специалист в области торакальной хирургии RAKUS.

Специалисты ознакомились с преимуществами электромагнитной навигационной бронхоскопии в торакальной хирургии несколько лет назад в одной из французских клиник. Тогда и появилась мысль о том, что закупку этого оборудования необходимо включить в инвестиционную программу RAKUS. "Три года мы готовили документы, расчеты. Мы определили, что за два года оборудование себя окупит", – пояснил Апшвалкс.

Он не отрицает, что оборудование, закупка которого в правительственных документах обосновывается распространением Covid-19, не планируется использовать для пациентов с этой инфекцией. По словам Апшвалкса, так как наиболее тяжелые случаи заболевания Covid-19 оказывают негативное влияние именно на легкие, ожидается, что в ближайшие годы возрастет число пациентов с образованиями в легких. В этих случаях для диагностики природы образования – доброкачественное оно или злокачественное, можно было бы использовать электромагнитную навигационную бронхоскопию. Однако специалисты, работающие в других сферах, сомневаются, стоит ли для этих целей приобретать такое дорогостоящее оборудование (при этом в цену не включены расходы на каждое исследование).

Также, согласно решению, принятому 9 апреля, основной капитал больницы им. Страдиня будет увеличен на 3,6 млн евро. Так же, как и RAKUS, больница Страдиня планирует внушительную закупку медицинского оборудования. На вопрос DELFI о том, насколько обосновано планируемое приобретение RAKUS оборудования для электромагнитной навигационной бронхоскопии, Минздрав в пятницу не ответил.

Возможное приобретение этого и другого оборудования под сомнение поставил и врач Угис Грунтманис, который специализируется в области эндокринологии – он высказал свое мнение в социальных сетях. Ему ответила министр Илзе Винькеле: "Относительно оборудования для бронхоскопии я гораздо больше, чем Вам, доверяю специалистам из RAKUS и BKUS, которые ежедневно лечат заболевших Covid". На это Грунтманис возразил, что "система для электромагнитной навигационной бронхоскопии необходима для проведения биопсии при очень периферических случаях образований в легких, если иначе ее провести невозможно, не существует также ни одного описанного случая заболевания Covid, при котором такая технология была бы необходима. И, конечно, без конкурса и не за астрономические суммы". Министр ответила: "Из этого делаю вывод, что вы: 1. Знаете всех заболевших Covid. 2. Знаете и цены на оборудования. 3. Коллеги из RAKUS и Страдиня – невежды".