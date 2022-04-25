Под Резекне есть еще два здания для размещения беженцев из Украины, но средств на их ремонт нет
Foto: LETA

В Резекненском крае уже размещено более 300 беженцев из Украины - они проживают как в гостевых домах, так и в здании недавно закрытой Адамовской школы-интерната. Однако в самоуправлении опасаются, что с ростом числа беженцев для их размещения потребуется больше поддержки от государства. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Бывшее здание школы-интерната находится на берегу Адамовского озера, там сейчас проживают беженцы из разных городов Украины. Например, пенсионер Владимир приехал из Одессы вместе с женой и двумя внучками, именно из-за них пожилая пара решила бежать из Украины. По его словам, было невозможно жить в постоянном стрессе и ждать, когда и где прогремит следующий взрыв.

"Система предупреждения работает. Если летит ракета, это фиксируется и звучит тревога. Война ужасна, я не могу это понять. Так не должно быть", — сказал Владимир.

Его семья живет в Латгале уже месяц. Внучки учатся удаленно, жена работает на предприятии. Но и Владимир, и его жена, и внучки мечтают как можно скорее вернуться домой.

Диана и ее семья из восьми человек тоже приехали из Одессы. Они планируют оставаться в Латгале до конца войны, а потом хотят вернуться домой. Диана рассказала, что они решили бежать, поскольку выезд из города по зеленым коридорам небезопасен.

"Мы знаем людей, которые выехали по таким коридорам, мы видим и в СМИ, что многих людей расстреляли. Поэтому мужья уже заранее решили, что мы должны уезжать", — рассказала Диана.

Молодая женщина нашла работу в детском саду, она призналась, что местные жители очень дружелюбные и услужливые, балуют украинцев домашней консервацией и вареньем. По словам Дианы, у ее семьи есть свежие продукты и все необходимое, но они все очень хотят вернуться домой.

Руководитель Социальной службы Резекненского края Силвия Странкале подчеркнула, что количество беженцев из Украины постоянно меняется — одни приезжают, другие отправляются дальше в Европу или другие страны. Сейчас в бывшем здании Адамовской школы-интерната размещены 68 украинцев, половина из них — дети.

Как указала Странкале, беженцам обеспечено питание и жилье, дети ходят в образовательные учреждения. У них также есть доступ к медицине, а дети могут участвовать в занятиях по интересам. Например, проживающие в школе-интернате дети-беженцы ездят на тренировки по футболу.

В свою очередь заместитель исполнительного директора Резекненской краевой думы Андрис Стафецкис заявил, что сейчас в самоуправлении проживают 300 беженцев. Большая часть из них размещена в гостевых домах. При росте количества беженцев муниципалитет мог бы предложить еще два здания для их размещения, однако для этого необходима поддержка от государства, поскольку постройки нуждаются в ремонте.

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