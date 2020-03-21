Под Резекне ищут пассажиров автобуса, в котором ехал больной коронавирусом
Foto: LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит отозваться пассажиров, которые 17 марта ехали на автобусных рейсах по маршруту Резекненский автовокзал — Роговка — Вецстружани и Резекне — Роговка — Стружани — Резекне. Возможно, они, сами того не зная, контактировали с пассажиром, у которого впоследствии был выявлен коронавирус.

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Первый из указанный рейсов отправлялся 17 марта в 14:30, второй — в 15:00.

Ради предотвращения распространения вируса пассажиров просят обратиться в региональное отделение SPKC по рабочим дням с 8:30 до 17:00 по телефону 64624237 или писать на адрес электронной почты olga.pirtina@spkc.gov.lv.

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rus.DELFI.lv

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Центр профилактики и контроля заболеваний Резекне
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