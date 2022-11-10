Под снесенным советским памятником под Тукумсом обнаружено воинское захоронение

Во время демонтажа монумента в Тукумском крае найдена могила более 50 солдат Красной армии. По документам их не должно было быть, сообщает LETA.

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Под памятником обнаружены останки 52 человек, которые по документам были официально перезахоронены в 1977 году. Их перезахоронили, в этот раз по-настоящему. Организацией перезахоронения занималась общество "Легенда" и ее руководитель Талис Эшмитс.

9 ноября в Тукумском крае прошло перезахоронение советских солдат с кладбища Кинкату в Яунсати на кладбище солдат Красной армии в Ирлавском крае. Церемонией руководил капеллан Национальных вооруженных сил Илмар Кравалис и православный священник отец Максим.

Был прочитан список имен павших солдат. Как рассказал один из активистов общества "Легенда" Олег Бутуров, работа по установлению имен была долгой, но в итоге имена захороненных в этом месте были установлены точно.

Общество "Легенда" было основано в 2002 году. За это время они нашли 15 000 солдат, погибших во Вторую мировую войну.