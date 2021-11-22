Под Тирели впервые выбраны елки, которые украсят микрорайоны Риги
Foto: Saulkrastu novada pašvaldība

В понедельник в Тирельском лесничестве впервые были выбраны рождественские елки не только для центральных площадей столицы, но и для микрорайонов Риги, сообщили в Рижской думе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мэр Риги Мартиньш Стакис и представители предприятия Rīgas meži выбрали три главных елки столицы, которые украсят Домскую площадь, Ратушную площадь и набережную 11 ноября, а также 16 елей для микрорайонов.

"Ощущение праздника должно быть не только в центре города, но и там, где люди живут и отдыхают — возле домов рижан", — подчеркнул Стакис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Мартиньш Стакис Rīgas meži
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?