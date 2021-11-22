Под Тирели впервые выбраны елки, которые украсят микрорайоны Риги

В понедельник в Тирельском лесничестве впервые были выбраны рождественские елки не только для центральных площадей столицы, но и для микрорайонов Риги, сообщили в Рижской думе.

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Мэр Риги Мартиньш Стакис и представители предприятия Rīgas meži выбрали три главных елки столицы, которые украсят Домскую площадь, Ратушную площадь и набережную 11 ноября, а также 16 елей для микрорайонов.

"Ощущение праздника должно быть не только в центре города, но и там, где люди живут и отдыхают — возле домов рижан", — подчеркнул Стакис.