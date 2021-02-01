Подать заявку на вакцинацию можно будет через работодателя
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Встать в очередь на вакцинацию можно будет также у семейного врача или через рабочий коллектив, рассказала Латвийскому радио руководитель Бюро вакцинации Эва Юхневича.

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Сейчас идет работа над созданием единой очереди на вакцинацию, и решено, что у жителей должно быть несколько способов подать заявку. Вакцинация все равно будет проходить сначала среди приоритетных групп, но это поможет упорядочить очередь в том числе среди этих групп.

В конце этой недели должна начать работать регистрация через сайт manavakcina.lv. Если он пройдет тест на перегрузку, то станет доступным для всех пользователей.

Кроме того, зарегистрироваться можно будет по телефону и семейного врача. Ищется механизм, как сделать так, чтобы подать общую заявку мог целый рабочий коллектив.

Юхневич надеется, что массовую вакцинацию можно будет начать в апреле, хотя все зависит от графиков доставки вакцин, которые постоянно меняются.

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rus.DELFI.lv

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