Поддержать новый состав правительства готовы более половины депутатов Сейма
Foto: Saeimas administrācija

Завтра, 3 июня, поддержать назначение четырех новых министров правительства во время голосования в Сейме готовы более половины депутатов, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

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В четверг в Сейме состоится голосование по кандидатурам министра экономики Яниса Витенбергса (Национальное объединение, НО), министра внутренних дел Марии Голубевой ("Для развития/За!"), министра образования и науки Аниты Муйжниеце (Новая консервативная партия, НКП), министра благосостояния Гатиса Эглитиса (НКП).

Согласно данным агентства ЛЕТА, поддержку новому правительству готовы выразить по крайней мере 57 депутатов.

У четырех коалиционных партий - "Нового Единства", НКП, "Для развития/За!" и НО - в Сейме 48 депутатов. Еще три депутата во время нынешнего созыва Сейма сменили политическую принадлежность и примкнули к "Новому Единству" - это Ивета Бенхена-Бекена, Алдис Блумбергс и Анда Чакша.

Поддержку новому правительству обещает также "Группа стабильности", в которую входят вышедшие из фракции партии "KPV LV" депутаты Айвар Гейданс, Эдгар Кронбергс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Атис Закатистов.

Поддержит кандидатуры новых членов правительства и внефракционный депутат Артусс Кайминьш.

Депутаты "Согласия", Союза зеленых и крестьян, а также исключенной из коалиции "KPV LV" новый состав правительства не поддержат.

Как заявил председатель фракции "KPV LV" Марис Можвилло, партия не хочет возвращения Витенбергса на пост министра экономики, так как в большой мере именно он был инициатором того, что начались переговоры о стабильности коалиции, которые закончились исключением из нее "KPV LV".

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LETA

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LETA

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"Для развития/За!" KPV LV Союз "зеленых" и крестьян Новая консервативная партия Национальное объединение
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