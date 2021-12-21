Поддерживать жителей, пострадавших от повышения цен на отопление, нужно с помощью пособий, считает Кариньш

Жителям, которые этой зимой сталкивается из-за роста цен со стремительным увеличение расходов на отопление будет доступна поддержка в виде пособий. Об этом заявил в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения премьер Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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В Латвии этой зимой наблюдакется стремительный рост цен на электричество и газ. В правящей коалиции обсуждается, как компенсировать жителям рост этих расходов. Изначально Министерство экономики предлагало на время снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 21% до 5% и на электричество, и на газ, а также снизить тариф на распределение электроэнергии. Однако в коалиции идея снизить ставку НДС поддержана не была.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш утверждает, что жителям во время отопительного сезона все же будет доступна поддержке в виде пособий — жилищного и иных.

По словам главы правительства, во время отопительного сезона у разных жителей ситуация складывается очень разная: например, дровяное отопление дороже не становится. Политик также отметил, что в последние годы цены на газ в Латвии были низкими, а сейчас они приближаются к уровню трех-четырехлетней давности.

Кариньш сказал, что наблюдающиеся тенденции в ценах на энергоресурсы указывают на то, что нужно быстрее, чем предполагалось, переходить на использование возобновляемых источников энергии. В то же время премьер признал, что такая мера не может помочь населению решить острые проблемы нынешнего зимнего отопительного сезона.

В свою очередь, в сфере электричества коалиция не поддерживает снижение НДС, поскольку такой шаг не поможет производителям.

Из слов Кариньша следует, что при принятии решения важным аспектом был вопрос расходов, поскольку при снижении НДС нужно было готовиться к тому, что расходы бюджета увеличатся на 90 млн евро. "И у нас не было бы денег на зарплаты учителям и на что-то другое", — отметил премьер. Затраты же на снижения тарифа на распределение можно погасить за счет продажи квот на эмиссию CO2.

По мнению политика, предложенная коалицей программа поддержка — это "гораздо более эффективный и лучший букет", чем снижение НДС.