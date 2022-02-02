Поддержка в 50 евро для детей и молодежи: кто ее получит и как это сделать

Чтобы сократить расходы жителей на подорожавшие энергоресурсы, государство предоставит денежную поддержку некоторым группам жителей. Это касается и детских пособий — в период с 1 января по 30 апреля 2022 года Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет выплачивать по 50 евро в месяц за ребенка и учащихся в возрасте до 23 лет. Delfi рассказывает, кто получит такую поддержку, и как это будет происходить.

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Кто получит поддержку в 200 евро автоматически

Те, кто в период с 1 января по 30 апреля 2022 года получают пособие по уходу за ребенком или семейное пособие.



В конце февраля агентство социального страхования выплатит поддержку за январь и февраль — 100 евро за два месяца. Поддержку за март выплатят до 31 марта, а за апрель — до 30 апреля.

Если пособие по уходу за ребенком или семейное пособие назначат позже в упомянутые сроки, поддержку выплатят в течение 45 дней с момента получения пособия.

Те, у кого в связи с рождением ребенка есть право на материнское пособие (если ребенок родился до 30 апреля 2022 года).



Если материнское пособие уже назначено и ребенок родился до 29 января (когда закон вступит в силу), поддержка за январь, февраль и март в размере 150 евро будет выплачено до 31 марта. Поддержка в размере 50 евро за апрель будет выплачена до 30 апреля.

Если материнское пособие назначается позже и ребенок рождается до 30 апреля, поддержка выплачивается в течение 45 дней после назначения пособия.

Кому нужно подать заявку в VSAA, чтобы получить поддержку в 200 евро:

Тем, кто растит ребенка в возрасте 16-17 лет, который не учится — то есть семьям, которые не получают государственную семейную поддержку, так как ребенок не получает образование;

Студентам в возрасте до 23 лет включительно, которые в период с 1 января по 30 апреля 2022 года учатся в высшем учебном заведении, в том числе в колледже;

Молодым людям в возрасте до 23 лет включительно, которые в период с 1 января по 30 апреля 2022 года получают среднее образование или учатся в профессиональном учебном заведении. Это молодые люди, которые достигли 20 лет или вступили в брак, учатся, но родители не получают за них государственную семейную поддержку;

Родителям, опекунам, приемной семье или руководителям учреждения длительного социального ухода и социальной реабилитации, если в период с 1 января по 30 апреля 2022 года ребенок находится в учреждении длительного социального ухода и социальной реабилитации, в образовательном учреждении социальной коррекции или в месте лишения свободы, а также если ребенку присвоен статус беженца или альтернативный статус.



В этих случаях поддержку выплатят в течение 45 дней с момента, как заявление подано в Государственное агентство социального страхования.

Детям, которые достигли возраста 18 лет, поддержка выплачивается напрямую.

У учащихся молодых людей в возрасте до 23 лет включительно есть права на поддержку независимо от формы обучения (очное/заочное/удаленное), и независимо от того, работают они и вступили ли в брак.

Даже если у человека было право на поддержку хотя бы один день в течение всего периода (например, если студенту 15 января исполнилось 24 года), поддержка выплачивается в полном размере, за все четыре месяца.

Как подать заявление в VSAA, чтобы получить поддержку



Есть несколько способов:



Электронно, через официальный электронный адрес;

Электронно, по почте — pasts@vsaa.gov.lv (в этом случае заявление нужно подписать надежной электронной подписью);

Отправить по почте в любой из отделов VSAA, или поместить в специальный почтовый ящик, который находится в центрах обслуживания клиентов VSAA (это нужно сделать в рабочее время центров).



Здесь — пример заявления.



Что нужно указать в заявлении VSAA

Имя, фамилию и персональный код заявителя;

Если поддержка запрашивается за ребенка — также имя, фамилию и персональный код ребенка;

Номер телефона или адрес электронной почты для связи;

Номер счета, на который перечислят поддержку.

Что еще важно знать?