Поддержку жителям Украины предлагается продлить до конца года

На рассмотрение Сейма внесены поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают продление первоначальной помощи, а также компенсаций за расселение жителей Украины в Латвии до конца года.

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Поправки подала комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

В аннотации к законопроекту говорится, что ранее государственная поддержка действовала до 30 июня.

Принимая во внимание продолжающиеся боевые действия в Украине, а также предоставленную общественными организациями информацию о необходимости продолжения поддержки, законопроект предусматривает продление уже действующих мер поддержки, связанных с обеспечением проживания и питания жителей Украины в Латвии, до 31 декабря.