Подкомиссия Сейма обсудит возможность введения в Латвии бесплатного высшего образования

Во вторник, 13 октября, подкомиссия Сейма по высшему образованию, науке и инновациям начнет обсуждение вопроса о том, возможно ли в Латвии введение бесплатного высшего образования.

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На данный момент более половины (57%) латвийских студентов уже учатся на бюджетном отделении, а 43% платят за учебу. Однако, по мнению главы подкомиссии Илмара Дуритиса, Латвия все еще "плывет в направлении количества, а не качества".

Автор идеи обсудить введение бесплатного высшего образования приводит в пример соседнюю Эстонию, где некоторое время назад власти решили предлагать бюджетное место в вузе всем, кто выбирает учиться на государственном языке и обладает определенным уровнем оценок. По мнению Дуритиса, Латвия могла бы принимать в вузы меньше студентов, но при этом обеспечивать этим студентам полноценное финансирование.

Также на заседании подкомиссии Сейма будут приведены доводы, что бесплатное обучение поспособствует созданию равных возможностей для всех желающих учиться, и не будет вынуждать финансово стесненных студентов дополнительно подрабатывать, чтобы накопить на оплату обучения.