Подоходный налог, соцвзносы и необлагаемый минимум: коалиция договорилась о перекраивании налогов

Сегодня партии коалиции договорились о ряде налоговых изменений, призванных увеличить средства на зарплаты медиков и учителей, а также, чтобы поднять уровень гарантированного минимального дохода. Об этом после заседания партий коалиции рассказал агентству LETA премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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Перераспределение подоходного налога

Одно из предложений - увеличить часть подоходного налога, поступающую в государственный бюджет на 5%. Сейчас 80% подоходного налога уходит самоуправлениям, а 20% государству. Министерство финансов предлагает установить пропорции 75% самоуправлениям, а 25% государству.

Кариньш сказал, что в качестве компенсации, самоуправления могут получить деньги из “фонда восстановления”, финансируемого Европейским союзом. По его словам, эти деньги должны поступить в госбюджет в течение трех лет.

“Это те деньги, которые мы можем предложить самоуправлениям не только как компенсирующий, но и сверхкомпенсирующий механизм для любой нехватки”, - сказал Кариньш.

Обязательные социальные взносы

Министерство финансов настаивает на введение минимальных социальных взносов, которое затронет всех работающих. Кроме того, ведомство предложило снизить социальный налог и увеличить дифференцированный необлагаемый минимум.

Социальный налог мог бы уменьшиться на 1%, сказал Кариньш. Снижение будет поровну разделено со стороны работника и работодателя. Он уверен, что это пойдет на пользу конкурентоспособности Латвии на рынке Балтийских стран.

Что касается дифференцированного необлагаемого минимума, то в этой части Минфин предлагает увеличить его потолок до 1800 евро. Сейчас дифференциация применятся только к зарплатам до 1200 евро. Всё что больше этой суммы, имеет одинаковый необлагаемый минимум.

Правительство планирует рассмотреть предложение Министерства финансов в среду, 2 сентября.