Подозрительные инвалиды Rīgas satiksme: полиция не стала начинать уголовный процесс

Государственная полиция не стала начинать уголовный процесс о подозрительном числе инвалидов в рижском общественном транспорте, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Как уже ранее писал портал Delfi, Дирекция автотраспорта попросила Государственную полицию вмешаться в выяснение вопроса о перевозках инвалидов. В дирекции ранее пояснили, что не располагают ресурсами для того, чтобы убедиться в обоснованности их подозрений. Дирекция автотранспорта подозревает, что учет пассажиров с инвалидностью в Rīgas satiksme велся некорректно.

До полного выяснения ситуации Совет по общественному транспорту 29 марта прошлого года решил на месяц задержать Рижской думе авансовую дотацию в размере 2,2 млн евро за перевозки пассажиров с инвалидностью. Дирекция должна была убедиться в том, что дотация действительно поступает на те цели, на которые она предназначена.

Но в полиции ничего подозрительного не нашли. В том числе нет возможности проверить, насколько обосновано пассажирам выдавались бесплатные билеты, если они предъявляли удостоверение инвалида первой и второй группы.

Но, как отмечает передача Nekā personīga, водители не были опрошены, экспертиза кассовых систем в микроавтобусах не проводилась. В полиции пояснили, что такая экспертиза обошлась бы несоизмеримо дорого, и нет доказательств того, что манипуляции производились.

Председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш пояснил телеканалу, что доверяет полиции, поэтому дирекция не будет обжаловать решение полиции.