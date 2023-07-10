Подписано обязательство увеличить боевую группу усиленного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады

Министры обороны Латвии Инара Мурниеце и Канады Анита Ананд в понедельник на военной базе в Адажи подписали обязательство об увеличении боевой группы усиленного присутствия НАТО до уровня бригады.

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Прибывший с визитом в Латвию премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания документа заявил журналистам, что планы создания бригады означают удвоение численности дислоцированных в Латвии канадских военных.

Это часть программы стоимостью 2,6 млрд канадских долларов (около 1,78 млрд евро), и дополнительные подразделения вооруженных сил Канады будут размещены в нескольких странах, в том числе в Латвии. В эту сумму также входят оружие и ресурсы для борьбы с кибератаками.

Трюдо сообщил, что другие союзники по НАТО также увеличат свое присутствие в Латвии.

"Мы не позволим России разрушить мир в Европе. Россия должна четко понимать, что, вторгнувшись в Украину, она перешла практически все "красные линии", включая верховенство закона", — заявил канадский премьер.

Он подчеркнул, что для Канады важны свобода и безопасность Европы. Это самая крупная миссия Канады за рубежом, которая играет важную роль в охране восточного фланга НАТО.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поблагодарил Канаду за то, что она выполняет свои обязательства. "Год назад на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о том, что батальоны НАТО будут увеличены до уровня бригад. Теперь подписано соглашение о том, как это будет сделано", — сказал премьер-министр.

Кариньш также напомнил, что Латвия продолжает инвестировать в свою оборону, строя новый полигон в Селии и закупая новое вооружение.

Как сообщалось, одним из важнейших вопросов для Латвии на Вильнюсском саммите НАТО станет утверждение конкретных оборонных планов региона, в том числе соглашение о преобразовании возглавляемого Канадой подразделения из батальона в бригаду.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году главы государств и правительств одобрили соглашение о развертывании многонациональных боевых групп в странах Балтии и Польше с целью реализации политики сдерживания и укрепления оборонных способностей альянса. Летом 2017 года на военной базе в Адажи была размещена боевая группа усиленного присутствия НАТО.

В возглавляемую Канадой многонациональную боевую группу входят более 1700 военнослужащих из Албании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Польши, Словакии, Словении, Северной Македонии, Чехии и Черногории, которые несут службу на ротационной основе.