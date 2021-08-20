Подростки активно прививаются в Рижском регионе и Валмиере

Сделать выводы о том, будет ли вакцинация подростков и молодежи способствовать укреплению коллективного иммунитета населения Латвии от Covid-19, можно будет в ближайшие месяцы. Пока что, анализируя данные, можно сделать вывод, что активнее всего молодежь прививается в Риге и Валмиере, хуже всего — в Латгале, пишет Diena.

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В мае началась вакцинация молодых людей в возрасте от 16 до 17 лет, а подростки в возрасте от 12 до 15 лет смогли получить свою первую дозу вакцины от Covid-19 в июне. Если до сих пор детей с 12 лет в Латвии прививали только вакциной Pfizer/BioNTech, то теперь можно выбрать и вакцину Moderna, которая была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования с 20 июля.

"Подростки в возрасте 16-17 лет, решившие защитить себя и других от вируса, были наиболее активны, так как они являются и более социально активными. Кривая вакцинации этой возрастной группы стремительно растет, а самый быстрый рост в возрастной группе 12-15 лет наблюдается в августе", — рассказала газете "Diena" представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

Анализируя данные и тенденции, можно сделать вывод, что в Риге, Рижском регионе и Валмиере наблюдается активный интерес молодежи к вакцинации от Covid-19, а самый низкий он в Латгальском регионе. По данным Национальной службы здравоохранения на 10 августа, 15% (более 12 103) детей в возрасте 12-15 лет завершили процесс вакцинации, а 22% (5 000) начали процесс вакцинации. К 31 июля 16% молодых людей получили одну дозу вакцины.