Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas; reitingi
Foto: LETA

Рижская избирательная комиссия завершила подсчет голосов на выборах в Рижскую думу. Согласно предварительным итогам, 60 мест в Рижской думе разделят между собой семь партий и партийных блоков.

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Объединение "Развитие/За!"/"Прогрессивные" будет представлено в думе 18 депутатами. Это: Мартиньш Стакис, Анете Екабсоне-Жогота, Мартиньш Коссович, Эдмундс Цепуритис, Антонина Ненашева, Марис Мичиревскис, Агнесе Логина, Ивета Ратиника, Виестурс Зепс, Айя Турлая, Селина Ванцане, Виестурс Клейнбергс, Мирослав Кодис, Юстине Пантелеева, Лайма Гейкина, Майрита Лусе, Рута Межавилка, Иварс Друлле.

Политическое объединение "Согласие" получило 12 мест. Депутатами стали Константин Чекушин, Анна Владова, Андрис Морозовс, Эйжения Алдермане, Роман Межецкис, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Сандрис Бергманис, Раймондс Рубикс, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий и Вадим Фальков.

"Новое Единство" может рассчитывать на 10 депутатских мандатов в РД. Мандаты получат: Вилнис Кирсис, Интс Кюзис, Инесе Андерсоне, Олафс Пулкс, Дзинтра Гека-Васка, Лаурис Эренпрейс, Угис Ротбергс, Карлис Шадурскис, Рита Нашениеце и Каспарс Спунде.

Национальное объединениеЛатвийское объединение регионов может получить семь мандатов, которые достанутся Эйнару Цилинскису, Эдварду Смилтенсу, Иеве Бранте, Иеве Силине, Дайнису Лоцсу, Юргису Клотиньшу и Валдису Гаварсу.

У партии "Честь служить Риге" будет пять мандатов, которые достанутся Олегу Бурову, Юрису Радзевичу, Дайнису Турлайсу, Айнару Баштиксу и Якову Рафальсону.

У Новой Консервативной партии — четыре мандата, которые получат: Линда Озола, Янис Озолс, Давис Сталтс и Валтерс Бергс. Также четыре мандата получит Русский союз Латвии, а депутатами РД могут стать: Мирослав Митрофанов, Яков Плинер, Владимир Бузаев и Александр Кузмин.

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