Подскользнувшись на скользких улицах, в Риге травмы получили 38 человек
Foto: LETA

В этом сезоне, подскользнувшись на скользких улицах, травмы в Риге получили 38 человек, сообщил на пресс-брифинге начальник Рижской Муниципальной полиции Юрис Лукасс.

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Еще один человек получил травмы, когда с крыши на него упал снег.

С начала зимы полиция самоуправления возбудила 244 дела об административных правонарушениях, из них 133 — в связи с неубранными крышами и сосульками, еще 111 за неочищенные тротуары, сообщает агентство LETA.

Лукасс подчеркнул, что ограждающие ленты, натянутые вдоль стен зданий, или установленные ограждения не освобождают владельцев зданий от ответственности. Это лишь временное решение в то время, пока происходит очистка крыши.

Он также призвал жителей сообщать в муниципальную полицию о неочищенных тротуарах или крышах зданий.

Как уже сообщалось, ближайшие дни в Латвии будут дождливыми. Во вторник ожидаются различные осадки, в том числе ледяной дождь. В результате дороги, тротуары и другие объекты во многих местах покроются слоем льда, что сделает движение опасным. С запада начнет поступать более теплый воздух, ухудшится видимость, станут таять снег и лед.

С началом оттепели начнется сползание снега с крыш. Наибольшему риску будут подвергнуты здания с плоскими крышами, конструкции которых состоят из металлических каркасов. Также представляют опасность снег и сосульки, падающие с крыш.

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