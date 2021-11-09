Подтвержден 1451 новый случай Covid-19, скончались 46 пациентов
Foto: AP/Scanpix/LETA

В понедельник, 8 ноября, в Латвии подтвержден 1451 новый случай Covid-19, скончались 46 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, четыре — от 50 до 56 лет, семь — от 60 до 69 лет, тринадцать — от 70 до 79 лет, двадцать — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Из 46 скончавшихся пациентов 42 человека были не привиты, а 4 — вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных 941 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 510 - были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения продолжает снижаться - с 1520,5 случаев в воскресенье до 1485,4.

Вчера было сделано 16 447 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 233 698 человек, 3561 человек с этим заболеванием умерли.

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