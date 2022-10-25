Подтвержден 641 новый случай Covid-19, скончались три человека

В понедельник подтвержден 641 новый случай Covid-19, получены сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведено 4176 тестов на Covid-19, 15,3% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 504,6 до 486,3 случая на 100 000 человек.

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось с 322 до 313 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 54 пациента с Covid-19, выписан 61 человек.

У 120 пациентов Covid-19 является основным диагнозом. Из них у 116 человек среднетяжелое течение заболевания, четверо находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Латвии скончались 6044 человека, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 949 252 случая заболевания.