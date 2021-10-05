Подтверждено 1010 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1010 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший входил в возрастную группу от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, четыре — 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 627,9 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 785 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 225 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 15 382 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 163 130 случаев Covid-19, умерли 2757 человек с коронавирусом.