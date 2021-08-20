Подтверждено 133 новых случая Covid-19, один больной скончался

За минувшие сутки в Латвии выявлено 133 новых случая Covid-19, один больной скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 76,4 до 79,2 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 114 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 19 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделан 9231 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 140 784 случая Covid-19, умерли 2567 человек с коронавирусом.