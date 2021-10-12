Подтверждено 1376 новых случаев Covid-19, скончались 13 пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1376 новых случаев Covid-19, скончались 13 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Все умершие старше 50 лет, в том числе два пациента входили в возрастную группу от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, семь — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 938,8 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1056 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 320 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 15 630 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 173 654 случая Covid-19, умерли 2819 человек с коронавирусом.