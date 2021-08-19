Подтверждено 146 новых случаев Covid-19, один больной скончался
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в Латвии выявлено 146 новых случаев Covid-19, один больной скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 72,4 до 76,4 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 116 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 30 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 7873 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 140 651 случай Covid-19, умерли 2567 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки госпитализировано семь пациентов с Covid-19, шесть человек выписаны, сообщает Национальная службу здравоохранения.

В целом в больницах находятся 68 пациентов с коронавирусом.

У 58 пациентов среднетяжелое течение заболевания, состояние 19 пациентов — тяжелое. Это 14,7% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в лечении в больницах нуждались 14 464 пациента, у которых был диагностирован Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

40

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Медицина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!