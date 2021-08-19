Подтверждено 146 новых случаев Covid-19, один больной скончался

За минувшие сутки в Латвии выявлено 146 новых случаев Covid-19, один больной скончался, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 72,4 до 76,4 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 116 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 30 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 7873 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,9%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 140 651 случай Covid-19, умерли 2567 человек с коронавирусом.

За минувшие сутки госпитализировано семь пациентов с Covid-19, шесть человек выписаны, сообщает Национальная службу здравоохранения.

В целом в больницах находятся 68 пациентов с коронавирусом.

У 58 пациентов среднетяжелое течение заболевания, состояние 19 пациентов — тяжелое. Это 14,7% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в лечении в больницах нуждались 14 464 пациента, у которых был диагностирован Covid-19.