Подтверждено 1695 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1695 новых случаев Covid-19, скончались 4 пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Все умершие старше 50 лет, в том числе два пациента входили в возрастную группу от 50 до 59 лет и два — от 60 до 69 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 784,1 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1328 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 367 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 18 394 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 168 248 случаев Covid-19, умерли 2787 человек с коронавирусом.