Подтверждено 2117 новых случаев Covid-19, скончались 27 пациентов
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2117 новых случаев Covid-19, скончались 27 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, два — 40 до 49 лет, один — от 50 до 59 лет, четыре — от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, четырнадцать — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1686,2 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1521 зараженный не был привит или не завершил курс вакцинации, а 596 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 23 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 205 577 случаев Covid-19.

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Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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