Подтверждено 2408 новых случаев Covid-19, скончался 21 пациент, в больницах — 954 человека
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2408 новых случаев Covid-19, скончался 21 пациент, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Среди умерших четыре пациента входили в возрастную группу от 60 до 69 лет, семь — от 70 до 79 лет, девять — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 1056,8 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1928 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 480 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 21 504 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 178 298 случаев Covid-19, умерли 2857 человек с коронавирусом.

Наряду с тем, количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 899 до 945 человек, в том числе за минувшие сутки госпитализировано 144 пациента с коронавирусом, выписано 70.

В настоящее время в больницах находятся 838 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 116 человек — тяжелое.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 15 993 пациента с коронавирусом.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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