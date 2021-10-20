Подтверждено 2599 случаев Covid-19, скончались 24 пациента, в том числе молодой человек до 29 лет

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2599 новых случаев Covid-19, скончались 24 пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Среди умерших один пациент в возрасте от 20 до 29 лет, три — от 50 до 59 лет, пять — от 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, десять — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 составляет 1400,8 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 1984 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 615 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 19 377 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,4%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 191 321 случай Covid-19.