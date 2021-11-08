В воскресенье в Латвии подтверждено 423 новых случая Covid-19, скончались 16 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, один — от 60 до 69 лет, семь — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Из 16 скончавшихся пациентов 14 человек были не привиты, а двое — вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных 263 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 160 — были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения продолжает снижаться — с 1545 случаев в субботу до 1520,5.

Вчера было сделано 5419 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 232 247 человек, 3515 человек с этим заболеванием умерли.