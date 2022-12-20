Подтверждено 472 новых случая Covid-19, умерли семь человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За прошедшие сутки выявлено 472 новых случая Covid-19, получены сведения о смерти семи зараженных коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Вчера проведен 2571 тест на Covid-19, 18,4% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 276,9 до 277,9 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии умерли 6133 человека, зараженных Covid-19, лабораторно подтверждено 971 344 случая заболевания.

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