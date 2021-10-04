Подтверждено 479 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, в больницах — 585 человек
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в Латвии выявлено 479 новых случаев Covid-19, скончались два пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Один умерший входил в возрастную группу от 70 до 79 лет, еще один — от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос до 600,6 случаев на 100 000 населения.

Из всех выявленных за сутки случаев 359 зараженных не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 120 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии сделано 5 242 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,1%.

С начала пандемии в Латвии выявлен 162 120 случаев Covid-19, умерли 2743 человека с коронавирусом.

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах выросло до 585 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализирован 51 пациент с Covid-19, выписаны восемь человек.

В настоящее время в больницах находятся 526 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 59 человек — тяжелое.

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